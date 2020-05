Riehen BS

Gegen geplanten Abschuss von Rehen auf Friedhof regt sich Widerstand

Kurz nachdem bekannt geworden war, dass der Friedhof Hörnli in Riehen BS sowie die Gemeinde selbst Rehe auf dem schweizweit grössten Friedhof abschiessen wollen, wurde eine Petition gestartet. Viele sind über das Vorhaben empört.

Direkt am Waldrand gelegen, ist er für sie ein Schlaraffenland: Der Friedhof Hörnli in Riehen BS.

«An einem Ort, an dem Frieden herrschen soll, muss man keine Rehe verschiessen»

Doch bereits jetzt zeigt sich: Nicht alle Bewohner sind mit diesem Vorhaben einverstanden. Auf allen möglichen sozialen Medien wird bereits eine Petition geteilt. Kommentiert wird sie in den Beiträgen zum Beispiel mit Sätzen wie: «An einem Ort, an dem Frieden herrschen soll, muss man keine Rehe verschiessen.» Die Initianten und Tierschützer begründen die Petition selbst auch damit, dass wir Menschen nicht vergessen dürften, dass wir den Friedhof in einem Waldgebiet angelegt hätten und nicht umgekehrt. «De r Anblick der sanften Tiere und die Tatsache, dass ihre verstorbenen Angehörigen nicht alleine sind, bereitet zahlreichen Besuchern des Friedhofs jeden Tag grosse Freude », schreibt Tierschützer Olivier Bieli in einer Medienmitteilung.