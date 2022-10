Bern: Gegen iranisches Regime – hunderte Demonstrierende vor Ort

Seit Wochen protestieren Hunderttausende Iranerinnen und Iraner für mehr Frauenrechte. Laut Menschenrechtsorganisationen sind seit Beginn der Unruhen bereits 23 Kinder von Sicherheitskräften getötet worden. Dieses Vorgehen untermauere, «mit welcher Brutalität» die Behörden versuchten, die Proteste im Land zu unterdrücken, erklärte Amnesty International am Freitag. In einzelnen Fällen sollen Sicherheitskräfte in unmarkierten Autos bei Schulen vorgefahren sein und dort Schulkinder verhaftet haben. Dennoch riefen Aktivisten für Samstag zu landesweiten Massenprotesten auf.