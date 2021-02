Nach dem Tod seiner Ex-Freundin Kasia Lenhardt hatte sich Bayern-Spieler Jérôme Boateng eine Auszeit genommen. Am 20. Februar stand er für ein Bundesliga-Spiel wieder auf dem Platz – und ehrte mit einem Trauerflor anscheinend seine Ex.

Nach Informationen der deutschen Zeitung soll es um ein eingerissenes Ohrläppchen gehen. Wie die «Bild» weiter erfahren haben will, soll die Tat am 3. Oktober 2019 stattgefunden haben. Laut der «Zeit» wurde deswegen am 20. Dezember 2019 ein Verfahren gegen den Bayern-Star eingeleitet. Im Juni 2020 wurde es dann aber vorläufig eingestellt.

Model und Influencerin Kasia Lenhardt wurde am 9. Februar leblos in ihrer Wohnung gefunden. Sie wurde 25 Jahre alt. Jérôme Boateng reiste darauf kurzfristig von Katar nach Deutschland und verpasste damit das Final der Fifa Club-WM. Am 20. Februar stand er für ein Bundesliga-Spiel wieder auf dem Platz – und ehrte mit einem Trauerflor seine Ex. Nach dem Tod der Influencerin wurde ausserdem publik, dass Boateng Kasia im Januar zum Schweigen verpflichtete.