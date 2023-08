Bundesliga: Granit Xhaka gewinnt mit Leverkusen

1 / 4 Granit Xhaka jubelt mit seinem Team. freshfocus Der Nati-Captain war gegen seinen Ex-Club Gladbach überragend. IMAGO/Revierfoto Er hielt seine Gegenspieler zurück. IMAGO/Moritz Müller

Darum gehts Granit Xhaka bleibt mit Leverkusen makellos.

Der Nati-Captain liefert eine Show.

Einziger Makel: Sein Distanztor wird aberkannt.

Granit Xhaka zeigte am Samstagabend einmal mehr, warum er als einer der Königstransfer der gesamten Bundesliga gilt. Beim 3:0-Sieg mit Leverkusen gegen seinen Ex-Club Gladbach führte beinahe kein Weg am Nati-Captain vorbei. Er spielte überragend und war bereits in der ersten Halbzeit an zwei Toren massgeblich beteiligt. Gleich zwei Mal bewies er seine Übersicht und spielte seinen Teamkollegen Traumpässe zu. Diese profitierten dann von der Freiheit und reüssierten.

Doch Xhaka agierte nicht nur als Passgeber, auch als Torschütze. Ein Weitschusskracher des Nati-Stars fand den Weg via Pfosten ins Netz – doch im Vorfeld des Tores stand Teamkollege Tah etwa einen Zentimeter im Abseits. Alleine in den ersten 45 Minuten hatte er über 76 Ballkontakte. Am Ende waren es knapp 130.

«Xhaka ist das, was Kimmich sein will»

In den Sozialen Medien wurde Xhaka gefeiert. «Ich möchte, dass einzig und allein für Granit Xhaka eine offizielle Pre-Assist Statistik geführt wird», schreibt ein User. Ein weiterer findet: «Diese Bälle von Granit Xhaka hinter die Kette sind schon ein Hochgenuss». Selbst Vergleiche zu Andrea Pirlo werden auf X, ehemals Twitter, laut. Dazu kamen Sprüche wie: «Granit Xhaka ist das, was Joshua Kimmich sein will.» Sky-Experte Lothar Matthäus bläst ins gleiche Horn: «Xhaka wäre vielleicht genau das gewesen, was Bayern-Trainer Tuchel sucht.»

Nach dem vorentscheidenden 3:0 durch Boniface in der 53. Minute war der Drops dann endgültig gelutscht. Leverkusen hatte gar noch Chancen auf weitere Tore, doch Nati-Goalie Jonas Omlin hatte was dagegen, war einer der besten Gladbacher auf dem Feld. Die Mannschaft vom Schweizer Trainer Gery Seoane hatte eigentlich kaum eine Chance.

Dein tägliches Sport-Update Erhalte täglich brandaktuelle News aus der Welt des Sports. Ob Interviews, Porträts, Spielberichte oder Analysen: Unsere Reporter informieren dich direkt in deinem Postfach.