Niederlage für Basler Staatsanwaltschaft - Gegen Sibel Arslan darf nicht ermittelt werden

Am Dienstagnachmittag entschied die Immunitätskommission des Nationalrates, dass die parlamentarische Immunität der Basler Nationalrätin Sibel Arslan nicht aufgehoben werden soll. Dies teilte das Parlament am Dienstag mit. Arslan hatte am Frauenstreik 2020 zwischen eingekesselten Demonstrantinnen und der Polizei vermittelt. Die Politikerin wurde als unabhängige Vermittlerin beigezogen. Allerdings hatte die Nationalrätin damals keinen diplomatischen Erfolg und wurde von der Polizei abgeführt.

Die Kommission wies darauf hin, dass die Grünen-Nationalrätin nicht als Demonstrantin an der Kundgebung teilnahm, sondern aufgrund ihrer Stellung als Nationalrätin als Vermittlerin vor Ort gerufen wurde. Sie habe dabei zur Deeskalation der Situation beigetragen und man habe sich in der Folge für ihre Vermittlungsarbeit explizit bei ihr bedankt. «Angesichts der ehrenwerten Absichten von Nationalrätin Arslan erkennt die Kommission in deren Handlungen keine schwere Verfehlung», heisst es in der Mitteilung. Eine Aufhebung der Immunität wäre nicht verhältnismässig.