Arbeitnehmende: Gegen Stress und Erschöpfung – Travail Suisse fordert sechs Wochen Ferien

Geniessen Arbeitnehmerinnen und – nehmer pro Jahr bald sechs Wochen Ferien? Dies fordert zumindest die Gewerkschafts-Dachorganisation Travail Suisse, die sich für Angestellte stark macht, in einer Mitteilung. Laut Travail Suisse steigen arbeitsbedingter Stress und Erschöpfung seit Jahren stetig an – dafür verantwortlich seien etwa überlange oder zerstückelte Arbeitstage, aber auch die Digitalisierung.

Rund 40 Prozent aller Arbeitnehmenden würden in Umfragen angeben, dass sie sich erschöpft fühlen. Als Folge davon erkranken immer mehr Arbeitnehmende psychisch oder körperlich. Die Ursachen für die zunehmende Erschöpfung liegen in erster Linie in der veränderten Arbeitswelt. «Die Arbeitsprozesse wurden in den vergangenen Jahren stetig beschleunigt, gleichzeitig verlangen die Arbeitgebenden immer mehr Flexibilität von den Arbeitnehmenden», so Thomas Bauer, Leiter Wirtschaftspolitik bei Travail Suisse.