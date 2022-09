Nations League: Gegen Tschechien geht es für die Nati bereits um die EM 2024

Die Nati trifft am Dienstag zum Abschluss der Kampagne in der Nations League auf Tschechien.

Mit einem Punkt gegen Tschechien kann die Nati am Dienstagabend den Verbleib in der Liga A der Nations League klarmachen. «Ein Abstieg wäre keine Schande», hält Trainer Murat Yakin fest. «Wir wollen aber unbedingt in der Gruppe A bleiben, auch wegen des Prestiges und aus finanziellen Gründen.»

Genau genommen geht es für die Schweiz aber noch um mehr – nämlich die Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland. Für die Einteilung der Lostöpfe für die Quali-Gruppe ist die Abschlusstabelle der Nations League massgeblich. Dort liegt die Nati aktuell auf Platz elf, weil aber Deutschland einen Platz davor als Gastgeber bereits qualifiziert ist, wäre die Schweiz trotzdem in Topf eins gesetzt.

Es drohen Abstieg und Hammer-Gegner

Verliert die Nati am Dienstag in St. Gallen das Direktduell gegen die Tschechen, würden die Osteuropäer nicht nur die Schweiz in die Liga B schicken, sondern auch deren Position im ersten Topf für die Auslosung der EM-Quali-Gruppen übernehmen. Das Risiko, in der EM-Quali auf ein Top-Team zu treffen, würde damit deutlich steigen.