Jetzt abstimmen – Welche Teams wünscht du dir als Gegner für die Schweiz an der WM?

Hallo WM in Katar?! 32 Mannschaften sind an der Weltmeisterschaft dabei. Wir zeigen euch alle Teams die sich bislang qualifiziert haben.

Am Freitag findet die WM-Auslosung statt.

Am Freitag findet in Katar die Auslosung zur Weltmeisterschaft statt. Dies, obwohl noch nicht alle 32 Teams feststehen. Die Corona-Pandemie aber auch der Ukraine-Konflikt sorgen für Verzögerungen. Am Freitag, zum Zeitpunkt der Auslosung, sind erst 29 Mannschaften qualifiziert. Dennoch lohnt sich bereits ein Blick auf die verschiedenen Lostöpfe.