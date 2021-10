Mega-Coronademo – Tausende Massnahmen-Kritiker ziehen Richtung Berner Bundeshaus

Bereits im Vorfeld sorgte die Demonstration für Zoff unter den Massnahmengegnern und -gegnerinnen: So boykottiert etwa die Gruppierung «Mass-voll» den heutigen Umzug in Bern. In einem Communiqué begründet die Organisation den Entscheid damit, dass die Berner Sicherheitsbehörden in der Vergangenheit mit «brutaler, widerrechtlicher Polizeigewalt» auf Demonstrierende reagiert hätten. Man habe deshalb «keinerlei Vertrauen» in sie. Dieser Schritt löste nicht nur bei den Organisatoren der Demo, sondern auch unter den Anhängern und Anhängerinnen von «Mass-voll» Unverständnis aus.