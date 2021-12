Rorschach SG – Gegenpetition will Rorschacher Glockengeläut reaktivieren

… und der Herz-Jesu-Kirche nicht. Eine Petition hatte dazu aufgerufen, die Glocken in der Nacht abzuschalten.

Die Stadt Rorschach SG befindet sich seit Anfang Dezember in einer halbjährigen Probephase. Aufgrund einer eingereichten Petition schweigen die Glocken der Kolumbanskirche und der Herz-Jesu-Kirche zwischen 22 und sieben Uhr. Nun haben auch die Befürworter der Glocken eine Petition lanciert.

Für viele Anwohnerinnen und Anwohner sei es unvorstellbar, dass die Kirchglocken in der Nacht nur noch schweigen. «Viele verbinden das Glockenläuten mit ihrer Heimat», sagt Barbara Camenzind, Sängerin und Lehrerin mit Wohnsitz in Rorschach, gegenüber 20 Minuten. Die Glockenschläge in der Nacht sollen den Bewohnerinnen und Bewohnern Sicherheit geben.