Lenzburg AG – Gegenstand verschluckt – Polizist rettet Kleinkind vor dem Ersticken

Mit einem Griff in den Rachen konnte ein Polizist in Lenzburg AG ein Kleinkind vor dem Ersticken retten. (Symbolbild)

Ein Polizist der Regionalpolizei Lenzburg rettete vergangene Woche das Leben eines einjährigen Kindes. Laut einer Mitteilung der Stadt Lenzburg war der Polizist bereits auf dem Nachhauseweg nach seinem Frühdienst, als er via Funk den Notruf mithörte. Ein knapp einjähriges Kind, welches einen Gegenstand verschluckt hatte, drohte zu ersticken. Weil die aufgebotene Ambulanz und die nächste verfügbare Polizeipatrouille einen weiteren Anfahrtsweg hatten, war er als Ersteintreffender sofort vor Ort.

Das Kind habe Würgegeräusche von sich gegeben und konnte offensichtlich nicht mehr atmen. Der Polizist habe mittels dem Griff «Heimlich-Manöver für Säuglinge» versucht, den Fremdkörper zu entfernen. Das sei ihm aber nicht gelungen. Beim Blick in den Rachen des Kindes habe er im hinteren Teil einen Gegenstand feststellen können, der sich verklemmt hatte. Er entschloss sich, in den Rachen des Kindes zu greifen, um den Gegenstand zu entfernen, heisst es in der Mitteilung weiter.