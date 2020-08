vor 19min

Abstimmung am 27. September

Gegner bezeichnen moderne Kampfjets als «unnötig und überholt»

Am 27. September stimmt das Stimmvolk über die Beschaffung neuer Kampfjets ab. Nachdem am Dienstag die Befürworter ihre Argumente präsentiert hatten, waren am Freitag die Gegner an der Reihe.

Die neuen Flieger seien zu teuer, so die Gegner. Die Gegner betonten, dass sie nicht die gesamte Luftwaffe infrage stellten. Es sei klar, dass die Schweiz einen Luftpolizeidienst brauche.

Die Gegner des Kaufs von neuen Kampfjets wollen an die aus ihrer Sicht erfolgreiche Kampagne gegen den Gripen vor sechs Jahren anknüpfen. Wie damals kritisieren SP und Grüne das Beschaffungsprofekt als «unnötige Geldverschwendung». Ein konventioneller Luftkrieg sei unrealistisch.

«Die Ära der bemannten Kampfflugzeuge ist vorbei», sagte Nationalrätin Marionna Schlatter (Grüne/ZH) am Freitag vor den Bundeshausmedien und zitierte damit Elektroauto-Pionier und Tesla-Chef Elon Musk. Die technologische Entwicklung sei viel weiter. In dreissig oder vierzig Jahren werde es kaum mehr einen konventionellen Luftkrieg geben.

Priska Seiler-Graf (SP/ZH) doppelte nach: «Kampfjets gehören per se ins analoge Zeitalter», sagte sie. Wenn in Zukunft Krieg geführt würde, dann eher mit Raketen, Drohnen oder im Cyberraum. Die sechs Milliarden Franken, welche Bundesrat und Parlament für den Kampf neuer Kampfflugzeuge ausgeben wollen, seien deshalb «inakzeptabel».

Gegen «Luxus-Kampfjets»

Aus Sicht der Kampfjet-Gegner geht es zudem um viel mehr Geld: Die neuen Flugzeuge würden die Steuerzahlenden über die gesamte Lebensdauer um die 24 Milliarden Franken kosten, sagte Seiler-Graf. Zu den Beschaffungskosten, um die es im abzustimmenden Bundesbeschluss geht, kämen zwölf Milliarden Franken für den Betrieb sowie sechs Milliarden Franken für Infrastruktur, Werterhaltung, Upgrades hinzu.

Seiler-Graf sprach von einer «Kostenexplosion im Militärdepartement VBS». Kein anderer Aufgabenkreis des Bundes habe in den vergangenen Jahren ein derart grosses Wachstum erfahren wie der Bereich Landesverteidigung und Sicherheit.

«Insbesondere jetzt, während der grössten Wirtschaftskrise der jüngeren Schweizer Geschichte» sei die Beschaffung neuer «Luxus-Kampfjets» nicht prioritär, sagte Schlatter. Kampfflugzeuge nützten nichts gegen die Klimakrise, nichts gegen die Biodiversitätskrise. Sie nützten nichts gegen Hitzewellen, gegen Trockenheit. «Und sie nützen auch nichts gegen Pandemien.» Würde das Geld statt für die Armee im Kampf gegen den Klimawandel eingesetzt, «wäre die Energiewende locker gemeistert".

Gegner präsentieren Plan B

Die Gegner betonten, dass sie nicht die gesamte Luftwaffe infrage stellten. Es sei klar, dass die Schweiz einen Luftpolizeidienst brauche. Dafür reichten aber günstigere, umweltfreundlichere und lärmärmere leichte Flugzeuge, sagte Nationalrat Pierre-Alain Fridez (SP/JU). Alternativkonzepte seien vom Bund im Vorfeld aber nicht einmal ernsthaft geprüft worden.

Laut Nationalrat Fabien Fivaz (Grüne/NE) kann das Stimmvolk deshalb lediglich über einen «Milliarden-Blankoscheck» abstimmen – ohne zu wissen, wie viele und was für Flugzeuge überhaupt beschafft würden. Zudem sei unklar, ob die Herstellerländer wie beispielsweise die USA in zwanzig oder dreissig Jahren noch zu den Partnern der Schweiz gehörten.

Offener Ausgang

Das Volk stimmt am 27. September über die Kampfjet-Vorlage ab. Der Abstimmungskampf ist bereits in vollem Gang. Es tauchen auf beiden Seiten regelmässig die Argumente auf, die bereits 2014 vorgebracht wurden. Damals hatte die Bevölkerung den Gripen-Kauf schliesslich abgelehnt.

Momentan sieht es nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen aus. Gemäss der am Freitag veröffentlichten ersten Tamedia-Abstimmungsumfrage wollen 50 Prozent der Befragten die Vorlage unterstützen. 47 Prozent wollen dagegen stimmen.