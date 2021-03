Am Samstag um 14 Uhr findet in Chur eine Kundgebung gegen die Corona-Massnahmen statt.

Am Samstagnachmittag treffen sich Gegner der Corona-Massnahmen in Chur

Die Kundgebung startet auf der Quaderwiese in Chur. Von dort werden die Teilnehmenden in einem Umzug durch die Churer Innenstadt ziehen, um dann um 15 Uhr wieder auf die Quaderwiese zurückzukehren. Dort sind im Anschluss Vorträge von Massnahme-Gegnern geplant.

«Auf das Leid der Jungen aufmerksam machen»

Die Co-Präsidentin von «Mass-voll!» Carla Wicki ergänzt, dass die Corona-Massnahmen bei jungen Menschen vermehrt zu psychischen Problemen, Verlust von Sicherheit und Orientierung und zu Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt geführt haben. «Mass-voll!» wird an der Demo in Chur Flyer und Sticker verteilen, um die Gruppe auf der Strasse bekannter zu machen. Auf Telegram folgen «Mass-voll!» zurzeit über 1300 Personen, auf Twitter und Instagram sind es über 500.

«Der Polizei wären die Hände gebunden»

Ob sich die Demonstranten und Demonstrantinnen deswegen auch an die Corona-Regeln wie Maskentragpflicht oder Social Distancing halten, kann die Polizei nicht abschätzen. Würde die Polizei in diesem Fall einschreiten?

Der Verein «Stiller Protest» organisiert immer wieder Kundgebungen mit dem Ziel, dem Missfallen an den Corona-Massnahmen Ausdruck zu verleihen. Ende Februar versammelten sich 1500 Demonstrantinnen und Demonstranten in Wohlen AG. Charakteristisch an den Kundgebungen von «Stiller Protest» ist die Kleidung: Die Teilnehmer erscheinen jeweils in Ganzkörper-Schutzanzügen. Sie wollen damit darauf hinweisen, dass sie die Corona-Schutzmassnahmen für übertrieben halten.