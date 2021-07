Demonstration : Gegner der Corona-Massnahmen greifen Fernsehsender in Zypern an

Über 2000 Menschen sind am Sonntag in Zypern auf die Strasse gegangen, um unter anderem gegen eine angebliche Zwangsimpfung zu protestieren. Die Wut hat sich auch gegen einen Fernsehsender gerichtet.

Teilnehmer einer Demonstration gegen Corona-Massnahmen und -Impfungen haben in Zypern den Sitz eines Fernsehsenders angegriffen und mehrere Fahrzeuge in Brand gesetzt. Nach Polizeiangaben zogen nach einer Protestaktion gegen die Einführung eines Corona-«Safepass» und gegen angebliche «Zwangsimpfungen» rund 2500 Demonstranten am Sonntagabend weiter zum Sitz des Senders Sigma TV, setzten Autos in Brand und beschädigten das Gebäude.