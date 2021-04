Das Volk entscheidet

Im Dezember 2020 sagte das Schweizer Parlament Ja zur sogenannten «Ehe für alle». Sieben Jahre nach dem ersten parlamentarischen Vorstoss schuf die Schweizer Politik damit die Grundlage, dass künftig auch homosexuelle Paare in der Schweiz heiraten dürfen. Realität ist die «Ehe für alle» trotzdem noch nicht. Denn gegen den Entscheid des Parlaments ergriffen konservative Kreise, vornehmlich aus SVP und EDU, das Referendum. Dieses ist nun zustande gekommen, wie das Newsportal «Watson» vermeldet. Die Unterschriften sollen am kommenden Montag der Bundeskanzlei zur Prüfung überreicht werden. Hat diese die Unterschriften für gültig erklärt, kommt es zur Volksabstimmung.