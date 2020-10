Das sagte Estermann am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Ihr Komitee hatte im April 2019 das Volksbegehren lanciert. Künftig sollte demnach ganzjährig die mitteleuropäische Zeit in der Schweiz gelten.

Insbesondere die Corona-Krise habe dem Initiativprojekt ein Strich durch die Rechnung gemacht, sagte Estermann. «Die Leute haben derzeit andere Sorgen.» Sie hoffe nun auf rasche Entscheide in den Nachbarländern, so Estermann, fügte aber an, dass auch dort das Thema Zeitumstellung nicht das dringendste Anliegen sei.

EU wollte Zeitumstellung abschaffen

In der Schweiz gibt es die Sommerzeit seit 1981. Seit 1996 stellen die Menschen in allen Ländern der EU zudem einheitlich die Uhren am letzten Sonntag im März eine Stunde vor und am letzten Oktober-Sonntag wieder eine Stunde zurück. Mit Einführung der Normalzeit werden die Nächte eine Stunde länger und an den Abenden wird es folglich früher dunkel.