Widerstand gegen Zertifikatspflicht - Gegner der Zertifikatspflicht wollen Busse vor Gericht anfechten

Nicolas Rimoldi an der Demonstration gegen die Ausweitung der Zertifikatspflicht vor der Universität Bern, am Montag, 13. September 2021.

Als der Bundesrat vergangene Woche eine Zertifikatspflicht für zahlreiche öffentlich zugängliche Institutionen beschlossen hat, formierte sich sofort Widerstand. Noch am selben Abend gab es in Bern eine Demonstration, am Wochenende demonstrierten die Gegner der Massnahme in Luzern. Manche Restaurantbesitzer kündigten an, auch Nicht-Zertifizierte zu bedienen und sich der bundesrätlichen Verordnung zu widersetzen.