Abstimmung am 28. November : Gegner des Covid-19-Gesetzes erheben über 750 Abstimmungsbeschwerden

Die Beschwerdeführer kritisieren, dass der Bund behaupte, das Zertifikat erleichtere Auslandreisen. Ein Anwalt spricht gar von «doppelter Irreführung» und «Staatspropaganda».

1 / 8 Am 28. November stimmen die Schweizer Stimmberechtigten erneut über das Covid-Gesetz ab. 20min/Celia Nogler In der Frühjahrssession am 19. März passte das Parlament das Covid-Gesetz an, worauf es ein Referendum gab. 20min/Simon Glauser «Das Gesetz diskriminiert Ungeimpfte und führt zu einer Zweiklassengesellschaft», sagt Josef Ender, Mediensprecher des Nein-Komitees. 20min/Simon Glauser

Darum gehts Unter Federführung des Vereins «Wir Menschen» haben 156 Personen eine Beschwerde gegen die Abstimmung zum Covid-19-Gesetz unterzeichnet, die mehrere Kantone erhielten.

«Wir Menschen» bereitet auch eine Klage gegen die Corona-Massnahmen des Bundes vor.

Dass «eine zwar laute, aber kleine Gruppierung» die Institutionen und Abläufe der direkten Demokratie infrage stelle, sei ein Novum, sagt Urs Bruderer von der Bundeskanzlei.

Gegnerinnen und Gegner des Covid-19-Gesetzes haben in den letzten Monaten massiv Stimmung gegen die Vorlage und den Bundesrat gemacht. Die «NZZ am Sonntag» berichtet nun, dass der Kampf auch auf juristischer Ebene tobe: Bei den Kantonen seien in den letzten Wochen rund 750 Abstimmungsbeschwerden eingegangen. Viele davon seien identisch und basierten auf einer Mustervorlage, schreibt die Zeitung.

Unter Federführung des Vereins «Wir Menschen» hätten 156 Personen eine Beschwerde unterzeichnet, die mehrere Kantone erhielten. Franz Stadelmann, der 75-jährige Gründer der Bewegung, gibt an, gegen die Spaltung der Gesellschaft zu kämpfen. Eine weitere Beschwerde im Namen von 95 Beschwerdeführern und -führerinnen habe der Thurgauer SVP-Kantonsrat und Anwalt Hermann Lei formuliert, so die «NZZ am Sonntag».

Die Argumentation der Beschwerden gleiche sich, schreibt die Zeitung weiter. Die Beschwerdeführer und -führerinnen kritisierten, dass der Bund in den Abstimmungsunterlagen behaupte, das Zertifikat erleichtere Auslandreisen. Lei spreche von einer «doppelten Irreführung» und «Staatspropaganda», die Bundeskanzlei bestreite das aber.

Das Vertrauen in die Demokratie bröckelt

Es sei keine neue Entwicklung, dass Abstimmungskämpfe polarisierend sein können, sagt Urs Bruderer, Sprecher der Bundeskanzlei. Dass «eine zwar laute, aber kleine Gruppierung» die Institutionen und Abläufe der direkten Demokratie infrage stelle, sei aber ein Novum. Auch wenn diese Menschen bloss eine kleine Minderheit unter den Gegnerinnen und Gegnern des Covid-19-Gesetzes darstellten.

Jean-Michel Scheidegger ist ein Beispiel für diese Minderheit. Der Mann hinter Wahlbeobachter.ch zweifelt an der Demokratie. Wahlen in der Schweiz seien sabotiert, heisst es auf der Website. Beweise dafür liefert sie allerdings keine. «Ich habe viele Hinweise erhalten, die mich sehr skeptisch machen», sagt Scheidegger.

«Wir Menschen» bereite gar eine Klage gegen die Corona-Massnahmen des Bundes vor. «Das Vertrauen von rund einem Viertel der Bevölkerung in die Regierung ist verschwunden», schätzt Stadelmann. Das könne selbst eine korrekt durchgeführte Volksabstimmung nicht wiederherstellen.

Post reagiert auf Vorwürfe

Skeptisch ist auch Sandro Meier, Vorstandsmitglied der «Freunde der Verfassung» und Co-Kampagnenleiter des Nein-Komitees. Ihm seien Bestrebungen von Menschen bekannt, die versuchen, Abstimmungsprotokolle zu beschaffen, um die Stimmenzahl nachprüfen und nachvollziehen zu können, sagt er zur «NZZ am Sonntag». Die «Verfassungsfreunde» schreiben auf ihrer Website allerdings, dass es keine Manipulation gebe.

Auch die Post ist dem Vorwurf des Wahlbetrugs ausgesetzt. Der sichere Transport von Informationen sei seit 1849 die Kernkompetenz der Post, äusserte sie sich auf Twitter. Und das Briefgeheimnis sei in der Bundesverfassung festgeschrieben und «Teil unserer Gene». «Wir halten uns unter allen Umständen daran.»

Nachrichtendienst beobachtet extremistische Gruppierungen

Die Konferenz der Gesundheitsdirektoren teilt der «NZZ am Sonntag» mit, dass die Kantone bei Bedarf Massnahmen ergreifen, die in ihre Kompetenz fallen, etwa Maskenpflicht und Corona-Tests an Schulen. Die Erfahrung zeige aber, «dass kantonal unterschiedliche Massnahmen bei einer schweizweit ungünstigen Entwicklung in der Bevölkerung auf wenig Verständnis stossen».

Der Nachrichtendienst des Bundes sagt, er gehe Hinweisen auf eine Beteiligung von gewalttätigen extremistischen Gruppierungen oder Personen in den Reihen der Corona-Skeptiker und -Skeptikerinnen nach. Man beurteile die Lage laufend und arbeite mit den kantonalen Polizeikorps und dem Bundesamt für Polizei Fedpol zusammen.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, Mühe mit der Coronazeit? Hier findest du Hilfe: BAG-Infoline Coronavirus, Tel. 058 463 00 00 BAG-Infoline Covid-19-Impfung, Tel. 058 377 88 92 Dureschnufe.ch, Plattform für psychische Gesundheit rund um Corona Safezone.ch, anonyme Onlineberatung bei Suchtfragen Branchenhilfe.ch, Ratgeber für betroffene Wirtschaftszweige Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Dargebotene Hand, Sorgen-Hotline, Tel. 143

