Abstimmungstext - Gegner des Covid-19-Gesetzes werfen Bund Lügen vor

Bürger würde nicht informiert

In massnahmenkritischen Gruppen und Bewegungen kursiert inzwischen eine an Bundespräsident Guy Parmelin (SVP) gerichtete Stimmrechtsbeschwerde. Der Text des Covid-19-Gesetzes im Abstimmungsheft vom 13. Juni sei derjenige, der am 25. September 2020 vom Parlament verabschiedet worden sei, schreibt der Verein «Freunde der Verfassung». Seit seinem Inkrafttreten hätten sich viele Änderungen ergeben. «Diese werden jedoch im von Ihnen publizierten Abstimmungstext nicht offiziell an die Bürger kommuniziert.»