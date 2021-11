Abstimmungskampf – Gegner des Covid-19-Gesetzes wollen 100’000 Schweizer Haushalte besuchen

1 / 5 Die Gegnerinnen und Gegner des Covid-19-Gesetzes wollen in knapp zwei Wochen vor dem Abstimmungssonntag eine grossangelegte Kampagne starten. 20min/Simon Glauser Im Rahmen 100’000 geplanter Hausbesuche will das Komitee «Gefährliche Covid-Verschärfungen NEIN» Stimmbürgerinnen und Stimmbürger mobilisieren. 20min/Simon Glauser Zur Ausrüstung der Haustür-Abstimmungskämpfer gehört auch ein Holz-Herzchen. Komitee «Gefährliche Covid-Verschärfungen NEIN»

Am 28. November stimmt das Schweizer Stimmvolk über das Covid-19-Gesetz ab. Die im Komitee «Gefährliche Covid-Verschärfungen NEIN» organisierten Abstimmungsgegner haben nun ihren nächsten Schritt im Abstimmungskampf angekündigt. Mit einer grossangelegten Informationskampagne, die direkt an den Haustüren stattfinden soll, wollen sie die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger dazu animieren, am 28. November an die Urne zu gehen.

Neben «verbalen Informationen» sollen Abstimmungsflyer sowie ein Holz-Herzchen mit einem QR-Code verteilt werden, schreibt das Komitee in einer Mitteilung. Der Code führe auf die Kampagnenwebsite. Mit mehreren Hundert Abstimmungskämpfern wolle man so in den nächsten Tagen etwa 100’000 Haushalte in der ganzen Schweiz besuchen.

«Diese Aktion ist kein Gamechanger»

20 Minuten hat den Politologen und Abstimmungsexperten Mark Balsiger zur Kampagne befragt. Seiner Einschätzung nach werden deren Auswirkungen überschaubar ausfallen: «Viele Leute haben schon abgestimmt; die Meinungen sind seit Monaten gemacht. Diese Aktion ist kein Gamechanger.» Hausbesuche in Abstimmungs- und Wahlkämpfen seien keine Neuheit in der Schweiz, wenngleich sie etwas aus der Mode gekommen seien. «Der sogenannte Tür-zu-Tür-Wahlkampf hatte früher in einzelnen Regionen der Schweiz Tradition», so Balsiger.

Ob diese Form des Wahl- bzw. Abstimmungskampfs erfolgsversprechend ist? Balsiger erinnert an einen Wahlkampf der FDP: «2019 setzte die FDP bei kantonalen Wahlen in Zürich stark darauf, ebenso wie bei den nationalen Wahlen im selben Jahr. Erhebungen ergaben, dass sie davon profitierte. Trotzdem verlor sie bei den Wahlen leicht.»

