Gegner des Jugendschutz-Gesetz sammeln bis 23.59 Uhr

Unterschriften werden gesammelt bis zur letzten Minute – das Referendumskomitee gegen das Jugendschutzgesetz holt heute im Laufe des Tages in mehreren Städten Unterschriften ab, die von der zuständigen Amtsstelle bearbeitet worden sind. So in Zürich, Winterthur, Genf, Lausanne und Neuenburg.

Werden die Unterschriften reichen? Die Piratenpartei schätzt: Ja. Nachdem das Referendum gegen das Jugendschutzgesetz vor zehn Tagen durch einen Artikel von 20 Minuten medial in den Fokus gerückt sei, seien sie mit Unterschriften «überflutet» worden, sagt Pascal Fouquet, Vizepräsident der Piratenpartei. Teilweise kamen mehrere Tausend Unterschriften pro Tag herein.

Anlass für den Artikel war ein Tweet von Operation-Libero-Präsidentin Sanija Ameti, die um dringliche Mitwirkung beim Referendum bat. Operation Libero hatte sich in letzter Minute entschieden, das Referendum zu unterstützen. Es richtet sich gegen das Bundesgesetz über den Jugendschutz in den Bereichen Filme und Videospiele, welches das Parlament im Herbst 2022 verabschiedet hatte.

Sammeln bis Mitternacht

Selbst wenn die nötigen 50’000 Unterschriften zusammen sind, wie die Piratenpartei schätzt, ist unsicher, ob es für das Referendum reicht. Denn ein Teil ist erfahrungsgemäss ungültig, etwa wegen unvollständiger Angaben. Die Piratenpartei ist deshalb auch heute noch aktiv und holt in mehreren Städten bei den zuständigen Amtsstellen Unterschriften ab. In Zürich seien beispielsweise heute nochmals 500 Unterschriften hinzugekommen, sagt Fouquet. Auch in Winterthur sowie in Genf, Lausanne und Neuenburg würden Unterschriften geholt.