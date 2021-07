Initiativpläne gegen den Kampfjet - «Gegner können den Jet-Kauf um Jahre verzögern»

Mit einer Volksinitiative gegen den Kampfjet-Kauf könnten die Gegner das Geschäft um bis zu vier Jahre verzögern, sagt SVP-Nationalrat Thomas Hurter. Aufnahme vom Juni 2021 in Bern.

Verteidigungsministerin Viola Amherd begründete an der Medienkonferenz vom 30. Juni 2021 den Entscheid des Bundesrats. Rechts von Amherd: Korpskommandant Thomas Süssli.

U.S. Air Force

Dieses Flugzeug will der Bundesrat kaufen: Der F-35A, davon 36 Stück für 5,068 Milliarden Franken.

Es wäre nicht die erste Volksinitiative gegen den Kauf neuer Kampfjets. Anfang der Neunzigerjahre versuchte die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GsoA) den Kauf der F/A 18-Flieger mit einer Initiative zu verhindern. Nun wird die GsoA auch gegen den amerikanischen F-35, den der Bundesrat kaufen will, eine Initiative lancieren. Zusammen mit SP und den Grünen.

Die Volksinitiative «Stop F-35» will explizit den Kauf dieses Flugzeugtyps verbieten. Der Verfassungsartikel würde 2040 automatisch ausser Kraft gesetzt.

Ein Novum in der Bundesverfassung

Eine derart konkrete Bestimmung, die sogar den Namen der betreffenden Herstellerfirma enthält, wäre neu in der Verfassung. Eigentlich ist die Volksinitiative auch nicht das geeignete Instrument, um einen Beschluss von Bundesrat und Parlament zu bekämpfen. Dafür ist sie zu schwerfällig und nimmt zuviel Zeit in Anspruch. Doch der Kaufentscheid ist ein Finanzgeschäft, das auf Bundesebene nicht dem Referendum untersteht. Es sei denn, er würde in eine referendumsfähige Vorlage gepackt, wie das 2014 beim geplanten Kauf des schwedischen Gripen gemacht wurde.