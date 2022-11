Gegner kritisieren Terrorgesetz scharf

Fedpol-Direktorin Nicoletta della Valle: Sie präsentierte im Sommer das Bundesgesetz «Polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus», es wurde im Juni 2022 in Kraft gesetzt. Im Herbst bestätigte das fedpol auf Anfrage einen ersten Anwendungsfall.

Am Mittwoch bestätigte das fedpol auf Anfrage von 20 Minuten erstmals seit Inkrafttreten des neuen Gesetzes zur Terrorbekämpfung (PMT), dass Massnahmen gegen einen terroristischen Gefährder verfügt worden sind. Der Zürcher Rechtsanwalt Viktor Györffy, Präsident von grundrechte.ch, ist einer der Kritiker des PMT. «Das Gesetz ist extrem schwammig formuliert», sagt Györffy. Das sei problematisch, denn auf das Augenmass und die Verhältnismässigkeit der Behörden dürfe die Politik nicht setzen.

Im Moment stehe das Vorgehen gegen Islamisten und Islamistinnen im Vordergrund, aber es könnte beispielsweise auch der Kampf der Klimaschützer und -schützerinnen in den Fokus kommen. Man müsse sich bewusst sein, dass auch eine völlig unbeteiligte Person in die gewaltextremistische Ecke gestellt werden könne, etwa aufgrund eines Tweets oder Likes oder weil die Person irgendwann Kontakt zu den falschen Leuten gehabt hat. «Da kommt man vor Gericht fast nicht mehr hinaus.» Rechts etwa für Personen, die mit Organisationen wie Pnos oder Junge Tat Kontakt haben. Links beispielsweise für Personen im Umkreis von Aktivisten und Aktivistinnen, welche Grossbanken besetzen oder sich an Strassen festkleben.