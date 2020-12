Abstimmungen 2021 : Gegner von E-ID-Gesetz starten Abstimmungskampf

Im März 2021 stimmt die Schweiz über die E-ID ab, die eine sichere Identifizierung im digitalen Geschäftsverkehr schaffen soll. Die Gegner haben am Montag den Abstimmungskampf eröffnet.

Die Gegner des E-ID-Gesetzes befürchten, es könnten sensible Daten in die Hände von Versicherungen und Banken gelangen.

«Der digitale Pass gehört nicht in die Hände von privaten Unternehmen» – Mit diesem Slogan startet das Referendumskomitee in den Abstimmungskampf um das sogenannte E-ID-Gesetz. Das Volk entscheidet am 7. März 2021 über die Vorlage.