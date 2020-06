vor 18min

Warnung via Twitter

«Geh nie in einen Pool in Las Vegas!»

Als Experte für biologische und chemische Kriegsführung kennt sich Dan Kaszeta mit unschönen Substanzen aus. Entsprechend sollte man seine Empfehlung wohl besser ernst nehmen.

von Fee Anabelle Riebeling

In Las Vegas ist es so heiss, dass Partys direkt im Pool stattfinden. Viele von ihnen wie die Rehab Pool Party im Hard Rock Hotel sind legendär. Doch das Mitfeiern sollte man sich auch in Post-Corona-Zeiten gut überlegen oder sogar ganz von der Bucketlist streichen – zumindest, wenn man der Warnung von Dan Kaszeta Folge leisten möchte.

Der US-Army-Veteran und Experte für biologische und chemische Kriegsführung riet seinen Followern auf Twitter nämlich: «Geh nie in einen Pool in Las Vegas! Berühr nicht einmal das Wasser!» Das Echo war entsprechend gross. Und so folgte die Begründung für die deutlichen Worte, die zurück in die 1990er-Jahre führten.

Berühr nicht einmal das Wasser! Dan Kaszeta, Experte für biologische und chemische Kriegsführung

Überraschendes Analyse-Ergebnis

Damals sei er für das Weisse Haus im Bereich chemischer, biologischer, radiologischer und nuklearer Verteidigung tätig gewesen, als er von einer anderen Bundesbehörde gebeten wurde, sie mit einem Labor in Kontakt zu bringen, das einige Proben analysieren könnte und darüber erst einmal Stillschweigen zu bewahren. Er habe getan wie ihm geheissen.

Bei einer von diesen handelte es sich um die verdächtige Substanz, die es zu untersuchen galt, bei den anderen um sogenannte Kontrollproben. Welche was enthielt, hätten weder die Labormitarbeiter noch er zunächst gewusst, erklärt Kaszeta in seinen Tweets. Umso grösser sei die Überraschung nach der Auswertung gewesen.

Während sich die verdächtige Substanz schlussendlich als so etwas Harmloses «wie Glycerin» entpuppt hätte, so der Experte, hätte sich eine der Kontrollproben als doch nicht so unproblematisch wie angenommen erwiesen.

Potpourri von Krankheiten

«Die Probe, die eines der besten Labors des Landes so alarmiert hat, war, ähm, die Kontrollprobe aus dem Poolwasser eines grossen Hotels.» Und die hätte es im wahrsten Sinne des Wortes in sich gehabt, führt Kaszeta weiter aus. «Laut den Forschern wäre es einfacher, zu sagen, was nicht darin enthalten war.»

Laut den Forschern wäre es einfacher, zu sagen, was nicht darin enthalten war. Dan Kaszeta, Experte für biologische und chemische Kriegsführung

Die Liste der nicht erwarteten Inhaltsstoffe war lang: So enthielt die besagte Probe die gegen Chlor resistenten Darmparasiten der Art Giardia lamblia und Cryptosporidium. Letztere kann zu gefährlichen und über mehrere Wochen andauernden Durchfällen führen. Zudem seien Spuren von Urin und Fäkalien nachgewiesen worden, genauso wie Kotrückstände von Menschen und Tieren sowie Spuren von Kokain, Ketamin und anderen Opiaten.

Besorgt zeigt sich Kaszeta auch über den Fund von Campylobacter (siehe Box) und Adenoviren. Letztere sind hoch ansteckend, widerstandsfähig und können eine Vielzahl von Erkrankungen auslösen – unter anderem der Atemwege, des Magen-Darm-Traktes oder der Augenbindehaut und Hornhaut. Weitere Proben von anderen Hotelpools in der Wüstenstadt enthielten eine ähnliche Mischung, so der Fachmann.

Campylobacter sind alte Bekannte Heftige Bauchkrämpfe, schwere, teils blutige, Durchfall und Fieber. Mit jährlich mehr als 190'000 Fällen beim Menschen ist die Darminfektion mit Campylobacter die am häufigsten gemeldete lebensmittelbedingte Erkrankung in der Europäischen Union. In der Schweiz werden jährlich 7000 bis 8000 Fälle dieser Durchfallerkrankung beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) gemeldet. Am meisten Lebensmittelinfektionen gibt es während der Grillsaison und während Weihnachten, wenn Pouletfleisch roh auf den Grill oder zum Fondue Chinoise auf den Festtagstisch kommt.

«Anderes Jahr, gleicher Mist»

Auch Proben in späteren Jahren hätten zu keinem anderen Ergebnis geführt, so Kaszeta weiter. «Es war ein anderes Jahr, aber der gleiche Mist.» Das bestätigen auch wissenschaftliche Studien wie die vom amerikanischen National Center for Biotechnology Information. Demnach spielen Schwimmbecken bei der Übertragung von derartigen Erregern eine grosse Rolle.