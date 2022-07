4500 Follower verloren : Gehackt – Seite von Berner Hotel führt jetzt zu asiatischem Beauty-Salon

Das Romantik-Hotel Bären in Dürrenroth BE hat keinen Zugriff mehr auf seinen Facebook-Account. Die Erfolgschancen, ihn wiederzuerlangen, stehen laut einem IT-Experten schlecht.

Der Facebook-Account des Romantik-Hotels Bären in Dürrenroth BE wurde gekapert.

Wer derzeit auf den Facebook-Account des Romantik-Hotels Bären in Dürrenroth BE zugreifen will, landet unverhofft auf der Seite eines vietnamesischen Beauty-Salons. Diese Erfahrung machte auch ein Leser, der dem Emmentaler 3-Sterne-Haus auf der Social-Media-Plattform folgt. «Im ersten Moment dachte ich, das Hotel habe im Rahmen einer asiatischen Woche temporär seinen Namen geändert», sagt der Berner. «Als ich dann aber all die Posts mit den Schönheitsbehandlungen sah, war mir klar: Das Konto des Bären wurde gekapert.»