Fantasy Basel: «Gehe nur noch mit meinem Freund an Comic Cons, weil ich sonst betatscht werde»

Die Fantasy Basel ist das Highlight der Schweizer Cosplay-Community. Allerdings ist sexuelle Belästigung an solchen Events allgegenwärtig. Cosplayerin Romina geht deshalb nur noch in männlicher Begleitung an Comic Conventions.

1 / 6 Praktisch an jeder Comic Convention werde man belästigt, ungefragt angefasst oder fotografiert. Cosplayerin Romina geht deshalb am liebsten mit Begleitung ihres Freundes an die Events. 20min/Steve Last «Es wird immer Creeps geben. Deshalb will ich, dass mein Verkaufsstand ein ‹Safe Place› ist», schreibt sie in ihrer Instagram-Story. Screenshot Auch Mei kennt das Problem: «Man vergisst oft, dass sich hinter der dargestellten Figur ein Mensch befindet, welcher nicht einfach so angefasst werden will.» @domifabienne

Darum gehts

Mit ihren aufwendigen Kostümen sind sie die eigentlichen Stars der Szene. Gemeint sind die Cosplays, dabei schlüpft man in eine Figur, die meist einem Comic-, Serien- oder Game-Charakter entlehnt ist. Am Auffahrtswochenende trifft sich die Schweizer Gaming- und Cosplay-Community wieder in Basel zur Fantasy, der grössten Schweizer Comic Convention. Allerdings: In der Szene gibt es ein Problem mit übergriffigem Verhalten. Sexuelle Belästigung, ungefragtes Fotografieren, Betatschen, Dirigieren und Um-sie-Herumschleichen sei für Cosplayerinnen an Comic Conventions an der Tagesordnung.

20 Minuten hat vor der Fantasy Basel mit drei Cosplayerinnen gesprochen, die Ähnliches erlebt haben. «Ich gehe nur noch mit meinem Freund an Comic Cons, weil ich sonst betatscht werde», erzählt die bekannte Cosplayerin Romina (29). «Nachdem ich noch ungefragt fotografiert wurde, während ich an meinem selbstgemachten Brustpanzer herumschraubte, war das Fass voll. Es ist schade, muss mein Freund dabei sein, damit die Creeps mich nicht belästigen.»

«Sie nutzen solche Events, um uns ungefragt betatschen zu können.» Danii, Cosplayerin

Auch Cosplayerin Danii kennt das Problem: «Ich erlebe und beobachte solche Sachen jedes Jahr an jeder Convention. Oftmals sind es ältere Männer mit viel zu teurem Kamera-Equipment, die sich übergriffig verhalten. Sie nutzen solche Events, um uns ungefragt betatschen oder anfassen zu können, etwa weil sie uns für eine Foto-Pose richten wollen, statt uns verbal anzuleiten», sagt sie. Auch Romina hat eine solche Situation erlebt: «Als ich den Mann darauf angesprochen habe, mich nicht ungefragt an der Hüfte zu berühren, hat er mich einfach ignoriert und bei meinen Freundinnen, welche fürs Foto mit geplant waren, weitergemacht.»

Fantasy-Begeisterte Mei ergänzt: «Man vergisst oft, dass sich hinter der dargestellten Figur ein Mensch befindet, welcher nicht einfach so angefasst werden will.» Cosplayerinnen und Cosplayer stellen meist Figuren aus Games oder japanischen Animationsfilmen, genannt Anime, dar. Dabei verbringen sie etliche Stunden im Anfertigen von Kostümen und Requisiten. Ungefragtes Berühren oder Fotografieren sei ein No-go. «Ich habe schon 400 Stunden in eine Rüstung investiert. Dass diese danach ungefragt angefasst wird, geht gar nicht», so Danii.

Erstaunlich sei auch, fügt Romina an, dass sich die Situation für sie zwar verbessere, wenn ihr Freund dabei ist, jedoch wollen die Gäste die Zustimmung dann über ihn einholen: «Du fühlst dich so nicht ernst genommen, wenn du diejenige bist, die sich die ganze Arbeit gemacht hat und am Schluss nicht respektvoll behandelt wird», so die Gaming-Begeisterte.

«Bei unangebrachtem Verhalten erfolgt ein sofortiger Verweis aus den Hallen und es muss mit einer Anzeige gerechnet werden.» Anouk Brunner, Mediensprecherin Fantasy Basel