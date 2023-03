An-225: Nach Zerstörung von weltgrösstem Jet zwei Personen verhaftet

Weltgrösstes Flugzeug : Geheimdienst verhaftet Antonow-Chefs – schützten sie die An-255 zu wenig?

Die Fahndung nach einem stellvertretenden Direktor dauert derweil noch an.

Nach der Zerstörung des grössten Frachtflugzeugs der Welt , der Antonow An-225 «Mrija», vor gut einem Jahr hat der ukrainische Inlandsgeheimdienst (SBU) die Festnahme von zwei ehemaligen Luftfahrtmanagern bekannt gegeben. Der ehemalige Direktor des Flugzeugherstellers Antonow sowie der Chef des Sicherheitsdienstes der Firma wurden wegen ihrer Rolle bei der Zerstörung des Flugzeugs bei Kämpfen kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs festgenommen, wie der SBU am Freitag im Onlinedienst Telegram erklärte.

Nach einem stellvertretenden Direktor, der sich «vor der Justiz versteckt», werde gefahndet, hiess es weiter. Das Flugzeug war von der russischen Armee Ende Februar 2022 bei Kämpfen auf dem Flugplatz Hostomel etwa 20 Kilometer nordwestlich von Kiew zerstört worden. Nach Angaben des Sicherheitsdiensts hatten die drei ehemaligen Manager im Januar und Februar 2022 dem ukrainischen Militär verboten, Befestigungen auf dem Flugplatz zu errichten, der so zum Schauplatz erbitterter Kämpfe wurde.

Manager sollen indirekt an Zerstörung der Mrija schuld sein

Den drei Männern wird demnach zur Last gelegt, «legitime Aktionen» der Armee «verhindert» zu haben. Ihnen drohen laut SBU bis zu 15 Jahre Haft. «Diejenigen, die (...) dem Feind geholfen haben, eines der Symbole der Ukraine zu zerstören, müssen ihre verdiente Strafe erhalten», betonte SBU-Chef Wassyl Maljuk.

Wird jetzt eine neue Mrija gebaut?

Seit der nahezu vollständigen Zerstörung der Antonow «Mrija» am 27. Februar 2022 ist die Zukunft des weltgrössten Flugzeugs ungewiss. Zu Sowjet-Zeiten wurde mit dem Bau zweier An-225 begonnen, jedoch wurde nur die «Mrija» komplett vollendet. Das Schwesterflugzeug ist seit 1994 eingelagert und soll zu etwa 70 Prozent vollendet sein. Schon in der Vergangenheit gab es Bemühungen, das Flugzeug zu vollenden, diese scheiterten jedoch immer an fehlender Finanzierung.