Geheimdienste glauben nicht an Laborunfall in Wuhan

Kommentarfunktion geschlossen

Julia 05.05.2020, 13:49

@Gunther Sie haben schon mitbekommen, dass der Gemheimdienst der USA Mitglied bei Five Eyes ist? Der eigene Geheimdienst wiederspricht dem eigenen Präsidenten! Trump will nur von seinem erwiesenen Versagen in der Krise ablenken! Trump kann sich nur selber Loben, Geld vom Steuerzahler in die Börse pumpen (Umschichtung von Arm zu Reich) und sonst nichts! Trumps geschenke an die Reichen sind verpufft, die Rechnung zahlen alle Bürger!