Düstere Aussichten in den USA

Geheimdokument prognostiziert 200’000 Neuinfektionen pro Tag

Ein internes Dokument der US-Seuchenbehörde kommt zu dem Ergebnis, dass Ende des Monats die Zahl der täglichen Coronavirus-Toten auf 3000 steigen wird. Trotzdem will Trump die Schutzmassnahmen lockern.

Dennoch drängt US-Präsident Donald Trump auf eine Öffnung der Wirtschaft in den USA.

Laut einer Prognose der US-Seuchenbehörde CDC steigt die Zahl der Neuinfektionen in den USA Ende Mai auf 200’000 Fälle täglich.

US-Präsident Donald Trump drängt auf eine Öffnung der Wirtschaft – nach einem internen Dokument seiner Behörden könnte sich die Corona-Krise in den USA allerdings noch zuspitzen. Die «New York Times» veröffentlichte am Montag eine vom Gesundheitsministerium und der Katastrophenschutzbehörde Fema zusammengestellte Präsentation, in der zwei Diagramme mit dem Vermerk «nur für den Dienstgebrauch» enthalten sind.