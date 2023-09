Russische Killerdrohnen sind voller europäischer Bauteile

Auch Teile aus der Schweiz

Fabriziert werden die Komponenten laut dem Papier von Firmen, die ihre Hauptsitze in den USA, den Niederlanden, Deutschland, Kanada, Japan, Polen und der Schweiz haben. Die Drohnen selbst werden mittlerweile nicht mehr nur im Iran, sondern auch in Syrien und in Russland selbst gefertigt. Angeblich will sich die iranische Regierung von Waffenlieferungen an Russland loslösen, zumal das Land die bestellten Mengen an Drohnen sowieso nicht mehr selbst herstellen könne. Im selben Bericht bittet die Ukraine um Langstreckenraketen, um die Drohnen-Manufaktur in Novorossiysk am Schwarzen Meer angreifen zu können.