Pentagon Records : Geheimdokumente zeigen, wie USA Zahl der Drohnenopfer schönreden

Fehleinschätzungen, schlechte Bilder und kulturelle Ignoranz – das Pentagon tötet laut der «Times» mit ihren Drohnenangriffen weitaus mehr zivile Menschen, als es angibt.

Den Pentagon-Dokumenten zufolge machten Fehlidentifizierungen nur vier Prozent der Fälle mit zivilen Opfern aus. Die von der «Times» durchgeführte Feldstudie zeigte jedoch, dass es in 17 Prozent der untersuchten Vorfälle Fehler gab und fast ein Drittel der zivilen Toten und Verletzten auf diese zurückging.

Seit 2014 hat das US-Militär nach eigenen Angaben bei Luftangriffen in Syrien und im Irak versehentlich 1417 Zivilisten getötet. In Afghanistan liegt die offizielle Zahl bei 188 seit 2018 getöteten Zivilisten.

Mit Drohnen – gesteuert aus Tausenden Kilometern Entfernung – operiert das US-Militär gegen seine Feinde. Die «New York Times» enthüllt nun, dass dabei weitaus mehr zivile Menschen sterben, als das Pentagon zugeben will. Es nehme damit im Nahen Osten verheerende Folgen für die Zivilbevölkerung fahrlässig in Kauf.

Die Zeitung berichtete am Samstag, dass eine Reihe vertraulicher Regierungsdokumente mit mehr als 1300 Berichten über zivile Opfer die Darstellung der Regierung über einen Krieg mit «Präzisionsschlägen» gegen Dschihadisten widerlege. Demnach seien die Luftangriffe von Fehlern und Tausenden zivilen Todesopfern geprägt.

Im Schnitt 10’000 Angriffe jährlich

Innerhalb von fünf Jahren hat die US-Armee mehr als 50’000 Luftangriffe in den drei Ländern geflogen. Sie hat zugegeben, dass sie seit 2014 bei Luftangriffen in Syrien und im Irak versehentlich 1417 Zivilisten getötet hat. In Afghanistan liegt die offizielle Zahl bei 188 seit 2018 getöteten Zivilisten. Die Recherchen der Zeitung zeigten jedoch, dass die vom Pentagon zugegebenen Zahlen «deutlich untertrieben» seien.