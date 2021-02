Ganz so zufällig war das Muster nicht, wie sich herausstellte. Denn die NASA kommunizierte, dass sich in den Farben des Fallschirms eine Botschaft befinde, wie Theverge.com berichtet. Nach dieser Ankündigung dauerte es nur wenige Stunden, bis die ersten Personen die Lösung des Rätsels auf Twitter veröffentlichten.

Die Lösung des Rätsels

Übersetzt man die Striche auf dem Fallschirm in binären Code, ergibt sich daraus eine Reihe an Buchstaben und Zahlen. Die Buchstaben formen die Wörter «Dare Mighty Things» (zu Deutsch: Traue dich, machtvolle Dinge zu tun), während die Zahlen zusammengenommen Koordinaten ergeben. «Dare Mighty Things» ist das Motto des Perseverance-Teams der NASA und ist auch in die Wände des Mission Control Centers des Jet Propulsion Laboratory (JPL), dem Headquarter des NASA-Teams in Kalifornien, graviert.