Die Spezialeinheit traf am 18. August 2021 in Kabul ein.

Sechs Mitglieder einer geheimen Einheit der Schweizer Armee sind am Mittwoch in Kabul für eine heikle Mission eingetroffen: Das Team soll dafür sorgen, dass die rund 30 Schweizer Staatsangehörigen, die dort noch festsitzen, heil nach Hause kehren. Zudem sollen die Elitesoldaten 38 einheimische Mitarbeit ende der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) mit ihren Familien aus dem Land bringen. Insgesamt 280 Menschenleben liegen in ihren Händen.

Die Spezialeinheit nennt sich Armee-Aufklärungs-Detachement 10 (kurz AAD-10). Einige nennen sich auch Schweizer Rambos. In Afghanistan werden sie in Kooperation mit deutschen und US-Streitkräften sichere Evakuierungswege schaffen, um die Menschen aus dem Land zu bringen. Ob die Schweizer Berufssoldaten bewaffnet sind, wollte Aussenminister Ignazio Cassis am Mittwoch vor den Medien nicht verraten. Wie der «Tages-Anzeiger» jedoch auf Berufung unbestätigter Informationen berichtet, habe der Bundesrat am Sonntag einen unbewaffneten Einsatz beschlossen.