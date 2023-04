USA: Geheime Polizeistationen – so macht China im Ausland Jagd auf Kritiker

Das FBI hat in New York zwei mutmassliche chinesische Agenten verhaftet, Dutzende weitere wurden angeklagt. Sie sollen China-Kritiker mundtot gemacht und eingeschüchtert haben.

1 / 5 China hat nicht nur finanziell in weiten Teilen der Welt einen grossen Einfluss, sondern verfügt auch über Möglichkeiten, Kritiker des Regimes mundtot zu machen. COP15 Dies zeigt ein aktueller Fall, bei dem das US-Justizdepartement insgesamt 34 chinesische Beamte angeklagt hat. REUTERS Zwei mutmassliche chinesische Agenten, die im New Yorker Stadtteil Chinatown eine Undercover-Polizeistation betrieben haben sollen, wurden verhaftet. Screenshot/Google Maps

Darum gehts In den Vereinigten Staaten sind zwei mutmassliche chinesische Agenten verhaftet worden.

Sie sollen eine geheime Polizeistation betrieben haben, die Dissidenten aufspürt.

Auch in der Schweiz lebende Chinesen müssen sich vor Repressalien fürchten, wenn sie aus der Parteilinie ausbrechen.

Das FBI hat zwei mutmassliche chinesische Agenten verhaftet, denen vorgeworfen wird, Kritiker der chinesischen Regierung in den Vereinigten Staaten zum Schweigen zu bringen und zu schikanieren – einige von ihnen betrieben sogar eine «nicht deklarierte Polizeistation» in New York City. Bundesstaatsanwälte haben zudem Dutzende weitere Personen angeklagt, die im Auftrag der Regierung von Xi Jinping ebenfalls Jagd auf china-kritische Personen in den USA machen sollen.

Insgesamt über 30 Personen angeklagt

Die zwei Personen, die mit einem illegalen Polizeibetrieb in Chinatown in Verbindung stehen sollen, wurden am Montag verhaftet und würden voraussichtlich noch am selben Tag vor einem Bundesgericht in New York erscheinen, so John Marzulli, ein Sprecher der US-Staatsanwaltschaft in New York. Seit der Vollstreckung eines Durchsuchungsbefehls im letzten Herbst sei der illegale Polizeiposten geschlossen, heisst es weiter.

Das Justizministerium hat insgesamt Anklage gegen 34 Beamte der nationalen Polizei der Volksrepublik China erhoben, weil sie chinesische Staatsangehörige, die der chinesischen Regierung kritisch gegenüberstehen, in den USA belästigt haben sollen. Dies berichtet CNN.

Nach Angaben des Justizministeriums leben alle 34 Angeklagten in China und sind weiterhin auf freiem Fuss. Die Beamten waren Teil einer Initiative der chinesischen Regierung mit der Bezeichnung «912 Special Project Working Group», die darauf abzielte, die weltweite Wahrnehmung der Volksrepublik China zu beeinflussen. Dafür sollen die Agenten vor allem auch soziale Medien genutzt haben, um gegnerische Staaten wie die USA und pro-demokratische Chinesen zu diskreditieren.

Covid, Hongkong und Ukraine-Krieg als Kernthemen

Die Agenten wurden angeblich vom chinesischen Ministerium für öffentliche Sicherheit angewiesen, Bankkonten einzurichten und diese so zu unterhalten, dass sie den Eindruck erweckten, von US-Bürgern betrieben zu werden.

Zu den Themen ihrer Propaganda-Maschine gehören laut Staatsanwaltschaft die US-Aussenpolitik, Menschenrechtsfragen in Hongkong, die russische Invasion in der Ukraine, Covid-19 und Proteste nach dem Mord an George Floyd.

Todesdrohungen in Videos

Laut dem US-Justizministerium sollen die Agenten auch Videos und Artikel gepostet haben, die sich gegen chinesische Befürworter der Demokratie in den USA richteten und von denen einige ausdrückliche Todesdrohungen enthielten. Ausserdem sollen die Agenten Drohungen eingesetzt haben, um Menschen einzuschüchtern, damit sie Pro-Demokratie-Proteste in den Vereinigten Staaten auslassen.

Der lange Arm Pekings reicht aber auch bis in die Schweiz. Zwar gibt es hierzulande bislang keine Anzeichen für geheime Polizeistationen, trotzdem zeigten sich viele in der Schweiz lebenden Chinesen bei Protesten gegen die Covid-Politik im November 2022 vermummt: zu gross die Angst vor Konsequenzen für Verwandte, die noch immer in China leben.