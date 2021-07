Sechs Milliarden Franken - Geheimer Vertrag zeigt, wie Schweiz von Moderna-Impfstoff profitiert

Auch Lonza hat in Basel ihren Hauptsitz.

Den Europasitz in Basel gewählt zu haben, beurteilt eine niederländische Organisation kritisch. Sie wirft dem Unternehmen vor, die Wahl sei steuerlich motiviert.

Für Moderna war der Grund, dass die Herstellerin des Hauptwirkstoffes der Impfung – Lonza – ihren Sitz ebenfalls in Basel hat.

In Basel liegt der Steuerfuss tiefer als in anderen Kantonen.

Dem US-Konzern Moderna wird vorgeworfen, aus Steuergründen den Sitz in Basel gewählt zu haben.

Wie eine niederländische Nichtregierungsorganisation schreibt, fliessen die Zahlungen in Milliardenhöhe der EU für die bestellten Moderna-Impfdosen in die Schweiz und würden demnach auch hier versteuert werden – zu einem niedrigen Steuersatz. Von der EU wurden für das laufende Jahr 310 Millionen Impfdosen bestellt, was gerechnet sechs Milliarden Franken entspricht.