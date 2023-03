Moldau: Geheimpapier enthüllt Putins Plan

Mehrere Medien hatten Einblick in das fünf Seiten umfassende Dokument. Es zeigt auf, wie in Moldau prorussische Strömungen gefördert werden können.

Ein Strategiepapier soll zeigen, wie in drei Etappen bis im Jahr 2030 prorussische Strömungen in Moldau gefördert und gleichzeitig eine Westorientierung des Landes Richtung Nato und Europäische Union verhindert werden können. Mehrere internationale Medien hatten Einblick in das besagte Dokument, darunter die «Süddeutsche Zeitung» und WDR. Entstanden sei es im Sommer 2021, rund neun Monate vor Beginn des Ukraine-Krieges.

Was in den Strategiepapieren drin steht

In den Papieren soll unter anderem vorgesehen sein, dass in der moldauischen Gesellschaft und den politischen Kreisen eine negative Einstellung gegenüber der Nato geschaffen wird. Moldauische Schülerinnen und Schüler sollen zudem vermehrt Fernunterricht in russischer Sprache erhalten und russische Universitäten eine Niederlassung im Land eröffnen. Moskau will auch Hilfe anbieten, wenn es um die mögliche Beteiligung Moldaus im Rahmen der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit oder der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) geht. Beides Vereinigungen, in denen Russland eine grosse Macht hat.