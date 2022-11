Wegen Russland-Sanktionen : Geheimtreffen zwischen Guy Parmelin und Zuger Regierung

Der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler (SVP) zeigte sich im März in der SRF-Sendung «Reporter» nicht von seiner aktiven Seite, den russischen Vermögen nachzugehen, welche wegen der internationalen Sanktionen eingefroren werden sollten. So sagte er im Interview etwa: «Das ist ja nicht die Aufgabe von uns oder von mir, mich mit diesen Listen auseinanderzusetzen und denen unter die Arme zu greifen.» Weiter sagte Tännler, dass er aus Bern keine entsprechende Post erhalten habe. Aktiver schien sich Tännler zu zeigen, als es darum ging, der sanktionierten Eurochem behilflich zu sein, auf der Suche nach einer Bank, welche noch bereit ist, den Zahlungsverkehr für den Düngemittelkonzern auszuführen, wie der «Tagesanzeiger» berichtete. Demnach soll Tännler einen Kontakt zur Zuger Kantonalbank vermittelt haben.

In der Zuger Regierung gab es anscheinend kurz nach den Russland-Sanktionen nur noch dies als Dauerthema und die Regierung soll sich um das Wohl russischer Firmen und Geschäftsleute gesorgt haben. Das offenbaren zumindest Regierungsratsprotokolle, welche der «SonntagsBlick» , gestützt auf das Öffentlichkeitsprinzip, einsehen konnte. So heisse es im Sitzungsprotokoll vom 1. März: «Der Kanton soll sich nicht einfach vom Bund treiben lassen, vor allem, was die vom Bund verhängten, einschneidenden Sanktionen betrifft.» Danach kamen die Folgen des Ukraine-Krieges auf den Kanton Zug immer wieder zur Sprache. So etwa gesperrte Bankkonten oder die Anfragen zum Aufenthalt von russischen Staatsangehörigen. Weil der Ärger der Zuger über den Bund mit der Zeit nicht weniger wurde, sprach sich der Regierungsrat auf Antrag von Tännler für «ein engagiertes Vorgehen gegenüber dem Bund» aus.

Zuger Regierung forderte Aussprache mit dem Bund

Eine Woche später schickten die Zuger einen bösen Brief an die Adresse von Bundespräsident Ignazio Cassis und Wirtschaftsminister Guy Parmelin. Laut «SonntagsBlick» hat es dieses Schreiben in sich: Zwar betonte der Regierungsrat, der Kanton Zug unterstütze die Übernahme der Sanktionspakete «ausdrücklich und vollumfänglich». Dann aber folgt geballte Kritik an der Umsetzung. Die zentralen Punkte: «In der Schweiz wisse niemand, weshalb eine Person auf der Sanktionsliste geführt werde und was die zugrunde liegenden Quellen für diesen Entscheid gewesen seien.» Auch sei der Prozess nicht transparent, wann eine sanktionierte Person oder ein Unternehmen auf die Liste komme oder wieder gestrichen werde. Kritik aus Zug gab es auch am Seco. Dieses sei personell unter dotiert und telefonisch häufig nicht erreichbar.