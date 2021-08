Afghanistan-Krise : Geheimgespräche in Katar – deutsche Regierung sitzt mit Taliban zusammen

Seit dem Truppenabzug westlicher Militärs setzten die Taliban in Afghanistan ihre Offensiven fort. Deutschland traf sich nun mit Vertretern der Taliban zu Gesprächen.

Seit dem Abzug der westlichen Truppen Ende Juni, stossen die Taliban immer weiter vor und weiten ihre Offensiven in den Provinzen massiv aus.

Die letzten in Afghanistan stationierten deutschen Truppen sind Ende Juni nach Deutschland zurückgekehrt.

Die Taliban setzen ihre Offensiven in Afghanistan weiter fort.

Die Bundesregierung hat laut Berichten von ZDF in der vergangenen Woche Geheimgespräche mit Vertretern der radikalislamischen Taliban geführt. Diese hätten in Katars Hauptstadt Doha stattgefunden, hiess es. Die Taliban hätten dabei versichert, sie wollten sich für den Schutz früherer Ortskräfte der Deutschen in Afghanistan einsetzen, berichtete das ZDF.