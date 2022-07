Neuer Rennanzug : Geheimnis gelüftet – das ist das neue Outfit unserer Ski-Stars

Nach Wochen des Rätselns hat Swiss-Ski endlich das Design des neuen Rennanzuges präsentiert. Er heisst «Levada» und kommt mit Orange und etwas Weiss daher.

Darum gehts

Das Geheimnis ist gelüftet! Am Dienstagabend präsentierte Swiss-Ski das neue Renndress für die kommende Saison. Nach über 20 Jahren mit Swisscom als Partner geht Swiss-Ski im kommenden Winter mit dem neuen Hauptsponsor Sunrise an den Start. Dieser war an der Entwicklung des neuen Designs mitbeteiligt.

«Levada» heisst das neue Renndress, was auf rätoromanisch «Sonnenaufgang» oder auch «wieder aufstehen» bedeutet. «Die Message ‹immer wieder aufstehen› passt perfekt zum Markenversprechen des neuen Swiss-Ski Main Partners Sunrise ‹Dream Big. Do Big›», schreibt Swiss-Ski in einer Mitteilung.

Erlkönig-Dress ist Geschichte

Der neue Rennanzug kommt grösstenteils in Rot-Orange daher. Arme und Beine laufen dann in Weiss über. Am Kragen ist zudem der Slogan von Hauptsponsor Sunrise eingestickt. Die Athletinnen und Athleten sollen den «Levada» in den kommenden Tagen erhalten und die nächsten Trainings damit bestreiten. Das Team rund um Gesamtweltcup-Sieger Marco Odermatt wird bereits am Mittwoch im Trainingslager in Zermatt erstmals im neuen Outfit unterwegs sein.

Wochenlang wurde über das Aussehen des neuen Rennanzuges gerätselt. Bislang präsentierten sich unsere Ski-Stars in einem Erlkönig-Dress, um das neue Design zu verschleiern. Auch die Athletinnen und Athleten selbst wussten nicht, wie ihre neue Arbeitskleidung genau aussehen wird. Nun herrscht also endlich Klarheit.

