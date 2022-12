Diese 12 Stars ziehen in das Dschungelcamp 2023

1 / 12 Reality-Star Cecilia Asoro (25). RTL Radiomoderatorin Verena Kerth (41). Instagram/verenakerth Designerin Claudia Effenberg (57). IMAGO/Eventpress

Darum gehts Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Dschungelcamps 2023 sind bekannt.

Die Ekel-Show auf RTL geht am 13. Januar bereits in die 16. Runde.

Die Gewinnerin oder der Gewinner erhält 100’000 Euro.

Die Ekel-Show «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» geht in die nächste Runde. Und wie immer wollen alle Reality-Fans wissen: Welche Promis sind dabei? RTL lüftet nun das Geheimnis um die neuen Kandidatinnen und Kandidaten der mittlerweile 16. Staffel. In der Bildstrecke siehst du, welche zwölf mehr oder weniger bekannte «Stars» in den australischen Dschungel ziehen werden.

Bist du Dschungelcamp-Fan? Ja, ich schaue jede Staffel. Kommt auf die Kandidatinnen oder die Kandidaten an. Nein, das ist doch völliger Blödsinn. Ich will nur das Resultat sehen.

«Ruhm, Ehre und die nicht zu verachtende Gewinnsumme von 100’000 Euro» erwartet die nächste Dschungelkönigin oder den nächsten Dschungelkönig, wie RTL mitteilt. «Ich bin ein Star, holt mich hier raus» startet am Freitag, 13. Januar, um 21.30 Uhr bei RTL – und läuft dann täglich live.

Eklige Dschungelprüfungen

Jeden Tag muss eine Kandidatin oder ein Kandidat, manchmal auch zwei oder selten mehrere, eine Prüfung bestehen. Diese Prüfungen bestehen in der Regel aus dem Überwinden von gruseligen oder abstossenden Situationen, zum Beispiel indem sie kleinere Tiere oder Teile von Tieren zubereiten und sie tot oder lebendig essen müssen.



Darüber hinaus werden die Kandidatinnen und Kandidaten in den meisten Prüfungen zum Beispiel mit Maden, Käfern und Spinnen überschüttet oder anderweitig mit ihnen konfrontiert. Andere Prüfungen sind Geschicklichkeitsübungen, die in grosser Höhe oder über oder unter Wasser durchgeführt werden müssen. Die Kandidatin oder der Kandidat muss während der Prüfung rote oder gelbe Sterne sammeln. Für jeden gesammelten Stern gibt es eine Essensration für die Lagerbewohner.

Die bisherigen Sieger Staffel 1: Costa Cordalis

Staffel 2: Désirée Nick

Staffel 3: Ross Antony

Staffel 4: Ingrid van Bergen

Staffel 5: Peer Kusmagk

Staffel 6: Brigitte Nielsen

Staffel 7: Joey Heindle

Staffel 8: Melanie Müller

Staffel 9: Maren Gilzer

Staffel 10: Menderes Bagci

Staffel 11: Marc Terenzi

Staffel 12: Jenny Frankhauser

Staffel 13: Evelyn Burdecki

Staffel 14: Prince Damien

Staffel 15: Filip Pavlović

Drei schaffen es in den Final

Die Anzahl der Sterne, die gesammelt werden können, entspricht in der Regel der aktuellen Anzahl der Lagerbewohner. Jede Aufgabe kann mit dem Ausruf «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» abgebrochen werden, wodurch die Kandidatin oder der Kandidat die gesammelten Sterne verliert. Nach Angaben des Senders ist die Grundversorgung nur durch 70 Gramm Reis und Bohnen pro Person und Tag gewährleistet.



In der ersten Hälfte der Staffel wird der Prüfling per Telefon oder SMS von den Zuschauern gewählt, in der zweiten Hälfte und teilweise am ersten Tag bestimmen ihn die Teilnehmenden selbst durch eine geheime Abstimmung. Am letzten Tag müssen alle drei Finalistinnen und Finalisten zu einer Dschungelprüfung antreten, bei der sie sich fünf Sterne für das letzte Essen verdienen können. Die ersten drei Sterne stehen für ein Gericht des Ganges, für den die Kandidatin oder der Kandidat antritt (Vorspeise, Hauptgericht oder Dessert), der vierte für das eigene Getränk und der fünfte für ein persönliches «Goodie» (zum Beispiel ein zusätzliches Getränk).

Hol dir den People-Push! Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und der Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind. So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe unten rechts auf «Cockpit», dann aufs «Einstellungen»-Zahnrad und schliesslich auf «Push-Mitteilungen». Beim Punkt «Themen» tippst du «People» an – schon läufts.