Mentale Gesundheit: Es gibt Geheimnisse, die können dich glücklich machen 

Ob aus schlechtem Gewissen, zum Schutz von anderen oder der Angst vor Konsequenzen: Geheimnisse, die sich negativ auf dich oder andere auswirken könnten, wenn sie ans Licht kommen, sind immer auch eine mentale Belastung. Das wurde bereits in mehreren Studien nachgewiesen. Was dafür bisher kaum untersucht wurde, war, wie es sich mit positiv behafteten Geheimnissen verhält, etwa einer geheimen Verlobung, einer luxuriösen Neuanschaffung oder der Wunsch-Schwangerschaft , von der noch niemand weiss. Bis jetzt.

Mehr Ehrlichkeit würde uns allen guttun. Manche Sachen sollte man besser für sich behalten. Positive, persönliche Geheimnisse sind okay, alles andere gefällt mir nicht. Ich habe viele Geheimnisse und finde das okay. Ich weiss es nicht genau.

Was machen positive Geheimnisse mit dir?

Eine Untersuchung der Columbia University in den USA führte diverse Experimente mit über 2500 Menschen durch und setzte genau da an. Die Forschenden wollten herausfinden, was der Grund für die Geheimnistuerei war – immerhin gaben in einer vorangegangenen Studie 76 Prozent der Teilnehmenden an, gute Neuigkeiten direkt zu teilen.