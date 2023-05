Peking: Geheimnisvoller chinesischer Raumgleiter zurück auf Erde

Der Raumgleiter war am 4. Dezember 2022 mit einer Rakete vom Typ «Langer Marsch 2F» vom Raumfahrtbahnhof Jiuquan in der Wüste Gobi gestartet worden.

Mit einem Flug im All über 276 Tage hat China ein geheimnisumwobenes, mehrfach verwendbares neues Raumschiff getestet. Der Raumgleiter sei am Montag erfolgreich zur Erde zurückgekehrt, berichtete die China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) in einer Mitteilung vom Dienstag.