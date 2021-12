Task-Force Chefin Tanja Stadler : «Gehen davon aus, dass Omikron in diesen Tagen zur häufigsten Variante wird»

Die hochansteckende Virusvariante Omikron ist auf dem Vormarsch. Weihnachten 2021 steht ganz im Zeichen der neuen Virusvariante aus Südafrika.

1 / 5 «Wir gehen davon aus, dass Omikron in diesen Tagen zur häufigsten Variante wird», sagt Tanja Stadler, Chefin der Task-Force. 20min/Matthias Spicher Impfungen helfen nach den Erkenntnissen südafrikanischer Forscherinnen und Forscher gegen schwere Verläufe einer Omikron-Infektion. AFP Eine Lagebeurteilung der «NZZ am Sonntag» in den Kantonen Genf, Zürich und Tessin zeigt: Der mutierte Erreger Omikron ist gerade dabei die Schweiz für sich einzunehmen. REUTERS

Darum gehts Die Omikron-Variante ist dabei die Schweiz zu überrollen.

In den Kantonen Genf, Zürich und Tessin hat die Corona-Mutation aus Südafrika bereits stark zugenommen.

Eine Lagebeurteilung der «NZZ am Sonntag» in den Kantonen Genf, Zürich und Tessin zeigt: Der mutierte Erreger Omikron ist gerade dabei die Schweiz für sich einzunehmen. «Wir gehen davon aus, dass Omikron in diesen Tagen zur häufigsten Variante wird», sagt Tanja Stadler, Chefin der Task-Force.

Omikron-Anteil in Zürich über 50 Prozent

In Zürich gehen weit über die Hälfte der Neuinfektionen auf den mutierten Erreger Omikron zurück. Das schreibt die «NZZ am Sonntag». «Es ist davon auszugehen, dass Omikron im Raum Zürich inzwischen dominant ist», sagt Urs Karrer, Vizepräsident der wissenschaftlichen Covid-19-Task-Force des Bundes und Chefarzt Infektiologie am Kantonsspital Winterthur zur Zeitung. Anfang Woche sei der Omikron-Anteil in den Testzentren der Stadt Zürich zwischen 40 und 60 gewesen.

Omikron überrollt auch Genf und Tessin

Auch im Tessin sei Omikron bereits dominant, meldet Radio SRF. Der Anstieg ging rasant: Anfang Monat lag ihr Anteil dort erst bei rund 4 Prozent. In Genf sieht es ähnlich aus: Die neue Variante werde noch vor Ablauf des Jahres in Genf dominant sein, sagt der Genfer Infektiologe Didier Pittet zur «NZZ am Sonntag». «Wir schlittern von der fünften direkt in die sechste Welle, und das ohne Entspannung dazwischen.» Zur Zeit sei der Omikron-Anteil im Kanton in der Westschweiz bei 30 Prozent.

Es sei keine Welle, sondern eine Wand, die auf uns zukomme, sagte die Genfer Virologin Isabella Eckerle vor kurzem im «Blick». Die Corona-Taskforce des Bundes rechnet im Januar mit bis zu 25 000 Ansteckungen täglich.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, Mühe mit der Coronazeit? Hier findest du Hilfe: BAG-Infoline Coronavirus, Tel. 058 463 00 00 BAG-Infoline Covid-19-Impfung, Tel. 058 377 88 92 Dureschnufe.ch, Plattform für psychische Gesundheit rund um Corona Safezone.ch, anonyme Onlineberatung bei Suchtfragen Branchenhilfe.ch, Ratgeber für betroffene Wirtschaftszweige Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Dargebotene Hand, Sorgen-Hotline, Tel. 143

