Energiekrise: Gehen Lichter an Chilbis und Messen wegen Strommangels aus?

Der oberste Schweizer Stromaufseher warnt vor Strommangel im Winter. Frankreich ist einer der Schweizer Hauptlieferanten, wird diesen Winter wegen Problemen mit Kernkraftwerken aber wohl nicht liefern, sagt Werner Luginbühl, Präsident der staatlichen Elektrizitäts-Regulierungsbehörde Elcom, zur «NZZ am Sonntag».

Etwas mehr als ein Zehntel des gesamten Stromverbrauchs im Winter könnte fehlen. Schlimmstenfalls drohen stundenlange regionale Stromabschaltungen. Luginbühl rät deshalb schon zum Kauf von Kerzen und Taschenlampen und fordert zusätzliche Sparmassnahmen.

Aus der Politik gibts viele Vorschläge. Der Grünliberale Martin Bäumle will den Verkauf von Stromfressern wie Elektroöfen stoppen. SVP-Nationalrat Albert Rösti kann sich eine freiwillige Beschränkung beim Heizen auf 22 Grad vorstellen. Die Heizung im ÖV wollen einige um drei Grad senken, andere wollen Schneekanonen und Rolltreppen abstellen.

Licht aus?

Weitgehend einig ist sich die Politik beim Licht. Leuchtreklamen und Schaufenster bräuchten unnötig viel Strom, sagt Mitte-Nationalrat Stefan Müller-Altermatt. In Deutschland wollen einige Politiker deshalb die Flutlichter bei Fussballspielen verbieten. Auch Volksfesten wird das Licht ausgeknipst (siehe Box).

Frösteln am Oktoberfest Das Lichtspektakel zum Hafenfest Blue Port nächste Woche in Hamburg wird ausgeknipst, wie die «Bild» schreibt. Traditionell leuchtet der Hafen die ganze Nacht über blau, dieses Jahr aber zeitlich stark begrenzt. Bei der Hamburger Chilbi Winterdom im Dezember wollen Behörden Geschäfte mit übermässigem Stromverbrauch notfalls ausschliessen. Beim Münchner Oktoberfest müssen Gäste in den Bierzelten wohl frösteln, weils keine Heizstrahler gibt.

Stella Jegher von der Umweltschutzorganisation Pro Natura fordert solche Massnahmen auch in der Schweiz. «Ich will keine Spassverderberin sein und will den Leuten nicht ihr letztes Vergnügen nehmen, aber unser Fussabdruck beim Energieverbrauch ist viel zu gross», so Jegher.

Die Schweizer Bevölkerung verschwende Unmengen von Energie. «Das Sparpotenzial wäre enorm – von unnötigen Beleuchtungen im öffentlichen Raum bis zu Standbygeräten im Privathaushalt.» Sie fordert, dass nun nicht einfach auf immer noch mehr Energieproduktion auf Kosten der Umwelt und der kommenden Generation gesetzt wird, sondern dort gespart, wo es für alle gerecht sei.

Auch Grünen-Nationalrätin Katharina Prelicz-Huber ist für die Einschränkungen. «Man muss nicht jedes Licht am Fest verbieten, aber so viele wie üblich braucht es nicht und Flutlichter müssen auch nicht sein», so Prelicz-Huber.

Ausserdem brauche auch niemand Leuchtreklamen oder Schaufensterbeleuchtung die ganze Nacht durch. Dann könne man in der Nacht auch in den Städten wieder die Sterne sehen und auch die Tiere wären froh, wenns weniger Lichtverschmutzung gäbe, so Prelicz-Huber.

40 Franken Stromverbrauch

Bei den Betreibern der Chilbi-Stände kommt das nicht gut an. Schausteller Josef Moser sagt zu 20 Minuten: «So eine Forderung darf nicht durchkommen, da würde man bei den Falschen sparen.» Bei seinem Stand gebe es zwar viel Licht, aber er habe auf stromsparsamere LEDs umgerüstet. «So verbrauche ich pro Wochenende fürs Licht und die Glace- und Mandelmaschine Strom für 40 Franken», so Moser.

«Zum Glück haben 90 Prozent der Schausteller auf stromsparende LEDs umgestellt», sagt Peter Howald, Präsident des Schausteller-Verbands Schweiz, zu 20 Minuten. Wenn es diesen Herbst keine Chilbis und Herbstmessen gäbe, wäre das für die Standbetreiber nach zwei Jahren Corona «eine Katastrophe», so Howald. Er hoffe, dass die Politik nicht die Schausteller abwürgt, sondern klare Regeln für alle vorgibt.

Für die Fussballvereine würde das Abschalten der Flutlichtanlage bedeuten, dass sie am Abend nicht mehr auf dem Rasen kicken könnten. «Die Kinder beträfe das nicht, die spielen in der Abenddämmerung. Aber für die Senioren, die tagsüber arbeiten, müssten wir eine Alternative suchen. Das wäre ein Mehraufwand, aber sicher möglich», sagt Benjamin Sachweh vom Vorstand des Thurgauer Fussballclubs Kradolf-Schönenberg Sulgen.