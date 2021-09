Ask me Anything - «Gehen oder bleiben: Wie verhaltet ihr euch nach einem One Night Stand?»

Chiaras Frage an die Community:

Dass One Night Stands heutzutage verbreitet sind, wissen wir alle. Ich habe da aber trotzdem einige Fragen. Wie verhält man sich danach? Was ist richtig und was sollte man vermeiden? Ist es okay, wenn man einfach geht, ohne sich zu verabschieden? Oder sollte man lieber liegen bleiben, bis der andere auch wach wird? Und wie geht es weiter? Hält man den Kontakt oder tut man so, als wäre es nie passiert? Ich weiss, dass es jeder anders macht, aber was ist die beste Methode? Tipps wären sehr hilfreich! Es interessiert mich wirklich sehr, wie ihr darüber denkt.