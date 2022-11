Basel : «Gehen Sie dieser Mickey Maus am besten aus dem Weg»

«Diverse Menschen aus der Bevölkerung haben sich bei uns gemeldet, dass Mickey Mäuse an der Herbstmesse unterwegs sind», sagt Rooven Brucker, Mediensprecher der Kantonspolizei Basel-Stadt, in einem Beitrag von Telebasel. Die verkleideten Personen in Mickey Maus-ähnlichen Kostümen würden dabei aufdringlich und nach Meldungen der Bevölkerung aggressiv auftreten. «Das können wir so bestätigen», so Brucker.