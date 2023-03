Warnung: «Gehen Sie nicht in das betroffene Gebiet» – Lawinengefahr am Sustenpass

Auf der Sustenstrasse (H11) herrscht Lawinengefahr, ausserdem kommt es zu starken Schneeverwehungen. Die Strecke zwischen Meien und Färnigen im Kanton Uri ist am Sonntagmorgen gesperrt worden. «Gehen Sie nicht in das betroffene Gebiet», warnt Alert.swiss.



Generell ist die Lawinengefahr nach dem grossen Schneefall vom Wochenende in den Alpen hoch. Das WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF hat eine Gefahrenkarte veröffentlicht. Im Kanton Wallis und im Kanton Uri gilt Gefahrenstufe 4 (grosse Gefahr). Im Berner Oberland, in Teilen der Zentralschweiz, der Ostschweiz, im Tessin und im Kanton Graubünden gilt Gefahrenstufe 3 (erhebliche Gefahr).



«Mit Neuschnee und starkem Wind wachsen die bereits grossen Triebschneeansammlungen weiter an. Neu- und Triebschnee liegen vor allem an Schattenhängen auf einer ungünstigen Altschneeoberfläche. Es sind

weiterhin mittlere bis grosse spontane Lawinen zu erwarten», schreibt SLF.