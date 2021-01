«Gehen Sie nicht in den Wald!», empfiehlt Roger Perret von Meteonews. «Es gibt einfach zu viel Schnee, es ist einfach zu heikel.» Normalerweise gebe es eine so hohe Gefahr nur, wenn der Schnee im Herbst auf belaubte Bäume falle. «Jetzt sind die Schneemassen aber so gross, dass die Bäume auch so einfach umstürzen», so Perret weiter.