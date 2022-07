Notruf auf Umwegen : Gehörlose Frauen rufen Luftrettung per Videotelefon und Dolmetscher

Am vergangenen Wochenende erreichte die Air Zermatt ein nicht alltäglicher Notruf: Zwei gehörlose Frauen waren auf einer Wanderung im Oberwallis in Not geraten.

18 Rettungen am Wochenende

Das Aussergewöhnliche am Einsatz: Die gehörlosen Frauen verständigten die Retter über Videocom. Videocom ermöglicht die Kommunikation einer gehörlosen Person, die mit einem Videotelefon ausgestattet ist, mit einer hörenden Person. Dolmetscher vermitteln dabei in Echtzeit zwischen Gebärdensprache und gesprochener Sprache. Bei der Rettung vom vergangenen Samstag kommunizierten die gehörlosen Frauen per Videotelefonie mit dem Dolmetscher, der in Kontakt war mit der Notrufnummer 144, welche die Infos direkt in den Helikopter der Air Zermatt weitergab.